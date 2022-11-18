Москва, 18 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Новогодние развлекательные телепередачи по телевизору с 31 декабря 2002 года на 1 января 2023 года планируют смотреть только 12% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

Включат новогодние огоньки для фона 33% опрошенных. Не собираются смотреть новогодние огоньки 31 декабря. 41% граждан РФ. Затруднились ответить 13%.

Тех, кто намерены смотреть праздничные программы в новогоднюю ночь, больше среди людей, имеющих детей, чем среди бездетных и среди женщин — 15% против 9% среди мужчин.

Опрос проведён 1–17 ноября 2022 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет в 442 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 года праздничные огоньки по ТВ смотрели 11% жителей России.

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