Анадырь, 18 ноября 2022, 10:28 — REGNUM На Чукотке в самом восточном районе России — Чукотском — в селе Нешкан чиновники планируют приобрести административное здание за 339 млн рублей. Извещение о проведении электронного аукциона размещено на портале ЕИС Закупки 17 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чукотка. Езда на собаках
Чукотка. Езда на собаках
Александр Куцкий

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Заявки от потенциальных участников будут приниматься до 5 декабря. Начальная максимальная цена контракта составляет 339 300 000 рублей.

Судя по документам закупки, подрядчику предстоит построить новое здание в соответствии с требованиями заказчика, которым выступает Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского района. Всего в здании общей площадью 1172 кв. метра должно быть 48 помещений, среди которых веранда, тамбуры, фоей, зал, уборные и кабинеты. И рассчитано оно должно быть на заполняемость не менее 145 человек.

Закупка административного здания на Чукотке за 339 млн рублей
Закупка административного здания на Чукотке за 339 млн рублей
ЕИС Закупки

Контрактом предусмотрено авансирование работ подрядчика в размере 27,4% или в сумме 92,968 млн рублей.

Передать здание подрядчик должен до 1 декабря 2024 года.

Численность села Нешкан составляет чуть более 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, отделение Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО объявило о проведение открытого аукциона на право заключения контракта на проведение капитального ремонта помещений Пенсионного фонда в Комсомольске-на-Амуре. Начальная цена контракта составляет 32,668 млн рублей.