Анадырь, , 10:28 — REGNUM На Чукотке в самом восточном районе России — Чукотском — в селе Нешкан чиновники планируют приобрести административное здание за 339 млн рублей. Извещение о проведении электронного аукциона размещено на портале ЕИС Закупки 17 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чукотка. Езда на собаках Александр Куцкий

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Заявки от потенциальных участников будут приниматься до 5 декабря. Начальная максимальная цена контракта составляет 339 300 000 рублей.

Судя по документам закупки, подрядчику предстоит построить новое здание в соответствии с требованиями заказчика, которым выступает Управление финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского района. Всего в здании общей площадью 1172 кв. метра должно быть 48 помещений, среди которых веранда, тамбуры, фоей, зал, уборные и кабинеты. И рассчитано оно должно быть на заполняемость не менее 145 человек.

Закупка административного здания на Чукотке за 339 млн рублей ЕИС Закупки

Контрактом предусмотрено авансирование работ подрядчика в размере 27,4% или в сумме 92,968 млн рублей.

Передать здание подрядчик должен до 1 декабря 2024 года.

Численность села Нешкан составляет чуть более 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, отделение Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО объявило о проведение открытого аукциона на право заключения контракта на проведение капитального ремонта помещений Пенсионного фонда в Комсомольске-на-Амуре. Начальная цена контракта составляет 32,668 млн рублей.