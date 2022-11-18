Москва, 18 ноября 2022, 10:28 — REGNUM Соединенным Штатам станет все сложнее выделять деньги Киеву, настроение у обычных граждан США начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, обычных американских жителей «снова надули», поскольку из бюджета США в период экономического спада и роста цен «на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства в интересах военно-промышленного комплекса».
Это будет накапливаться до тех пор, «пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку [киевского] националистического режима», заключил зампредседателя Совбеза РФ.