Москва, 18 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Соединенным Штатам станет все сложнее выделять деньги Киеву, настроение у обычных граждан США начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Делать это (выделять деньги) станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, обычных американских жителей «снова надули», поскольку из бюджета США в период экономического спада и роста цен «на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства в интересах военно-промышленного комплекса».

«В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена. В интересах обычных жуликов — как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе», — добавил Медведев.

Это будет накапливаться до тех пор, «пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку [киевского] националистического режима», заключил зампредседателя Совбеза РФ.