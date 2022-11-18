Нью-Йорк, США, , 10:26 — REGNUM На 60 миллионов человек увеличилась несколько лет назад в мире зона голода. Об этом 18 ноября рассказал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

Борьба с голодом Theeconomiccollapseblog.org

«Общая тенденция в эти годы такова, что даже до 2020 года, до начала пандемии, когда не ощущались в той степени кризисные явления, зона голода ежегодно расширялась приблизительно на 10 миллионов человек и с 2013 по 2019 годы она выросла на 60 млн человек», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Кобяков отметил, что созданная для решения ликвидации проблемы голода ФАО смогла сумела добиться определенных успехов.

«И надо сказать, несмотря на то, что за прошедшие почти восемь десятилетий нашей деятельности этого не удалось достичь, успехи достаточно существенные. В 1945 году в мире проживало приблизительно 2,3 миллиарда человек, и из этого числа, с учетом того, что прошла разрушительная в человеческой истории война, в зоне хронического голода было порядка одного миллиарда. В 2017 году население планеты составило 7,5 миллиардов человек, а число голодающих в мире (находилось) на уровне 680 миллионов, то есть, приблизительно каждый девятый человек, а не каждый третий», — уточнил директор отделения ФАО для связи с РФ.

При этом он указал, что из-за пандемии действие всех «негативных двигателей к прогрессу» на этом направлении обострилось.

«Эта тенденция пошла вспять. Понятно, что к 2030 году мы, конечно, не сможем добиться «Нулевого голода"», — заключил Кобяков.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября представительство Всемирной продовольственной программы ООН в Афганистане сообщило, что у населения Афганистана заканчиваются припасы, и поэтому грядущей зимой уровень голода возрастёт.