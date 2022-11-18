Новая Каховка, Херсонская область, 18 ноября 2022, 10:24 — REGNUM ВСУ продолжают неизбирательные артиллерийские обстрелы городской инфраструктуры Новой Каховки, об этом 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
17 ноября пособники киевского режима дважды обстреляли центральную часть города. Снаряды прилетали по деревьям между зданиями исполкома и городской картинной галереи имени Альбина Гавдзинского, на перекрестке улиц Ленина и Горького.
Власти Новой Каховки подчёркивают, что обстрелам артиллерии и миномётов с правого берега могут подвергаться здание администрации, музей истории города и картинная галерея, здания средних школ и училищ города, рынки, больничные городки, насосные водоканала, электроподстанции, газовые распределительные пункты.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 ноября, в результате обстрела Новой Каховки из миномётов ранения получили два человека.
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