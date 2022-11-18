Париж, 18 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Из 234 мигрантов с гуманитарного судна Ocean Viking 44 человека были доставлены в специальный пункт приема, но 26 из них с тех пор сбежали, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

После высадки в военном порту Тулон 44 мигранта, идентифицированных как несовершеннолетние, были перенаправлены в отель. Но на сегодняшний день их всего 18, остальные 26 — в основном эритрейцы — сбежали. Несовершеннолетние без сопровождения не имели права покидать территорию отеля, где они находились под присмотром воспитателей.

После приема во Франции 234 выживших министр внутренних дел страны заявил, что 44 из них получили отказ в ходатайствах о предоставлении убежища и будут депортированы.

«Я уже связался с моими иностранными коллегами, чтобы депортацию можно было осуществить в кратчайшие сроки», — заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 44 из 234 выживших с гуманитарного корабля Ocean Viking Франция депортирует.