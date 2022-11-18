Москва, , 10:23 — REGNUM США продолжат выделять деньги киевскому режиму после победы республиканцев в конгрессе, однако это будет делать сложнее. Об этом сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал события в США, где конгрессмены требуют проверок расходования гигантских средств, запрошенных президентом Джо Байденом для помощи преступному режиму.

«Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию [киевского] режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности», — говорится в информации.

По словам Медведева, граждан США «снова надули», когда в условиях экономических проблем направили в неизвестном направление крупные финансовые потоки в интересах самолюбий семейства Байдена и ВПК. Он считает, что недовольство будет накапливаться до полной остановки поддержки киевского режима.

«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз», — спрогнозировал замглавы Совбеза.

Медведев уверен, что в Киеве это понимают, и именно неизбежность такого сценария провоцирует «слезливые истерики клоунов в Киеве», требующего новые средства на войну, поскольку «только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию».