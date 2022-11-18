Канберра, , 10:24 — REGNUM Бывшая министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп считает, что недавняя встреча премьер-министра ее страны Энтони Альбаниза с лидером Китая Си Цзинпином является позитивным сигналом для отношений между Канберрой и Пекином. Об этом она заявила в эфире телеканала ABC.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Примечательно, что премьер-министр Альбаниз смог добиться встречи. Прошло более шести лет с тех пор, как министр или австралийские официальные лица получили аудиенцию в Пекине», — сказала бывшая глава австралийской дипломатии.

«Это было важно, и я, безусловно, воздаю должное премьер-министру Альбанизу и его команде за обеспечение этой встречи», — добавила Бишоп.

Напомним, что 16 ноября премьер-министр Австралии Альбаниз встретился с председателем Си на полях саммита G20 на Бали.