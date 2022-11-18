* талибы — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 10:22 — REGNUM В афганской провинции Каписа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали шесть мирных жителей, в том числе учителя. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Fidh.org

Достоверные источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этих людей в кишлаках Хам Заргар и Джалдаг уездов Хеса I и II провинции Каписа.

По данным собеседников издания, среди задержанных ― школьный учитель по имени Джавид.

Уточняется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этих людей по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Ранее радикалы арестовывали, пытали и в некоторых случаях расстреливали десятки мирных жителей в провинции Каписа по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.