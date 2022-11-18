Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск АО «Футуро» к комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга по признанию несостоявшимися торгов относительно дальнейшего использования исторического комплекса здан й Конюшенного ведомства.

Здание Конюшенного ведомства Дарья Драй © ИА REGNUM

Судебное заседание состоялось в Петербурге 17 ноября. АО «Футуро» подало иск о признании недействительными торгов по Конюшенному ведомству к городскому комитету и московскому ООО «БахчаСарай». АО «Футуро» также требовала признать недействительным заключённый по итогам торгов арендный договор. Иск организации полностью удовлетворили.

Напомним, что ранее Арбитражный суд встал на сторону городского комитета по делу о торгах, апелляционная жалоба Смольного была удовлетворена. Оспорить результаты проведения конкурса намерен и ООО «БИМС».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце мая 2022 года были подведены итоги открытого аукциона на право аренды по программе «Рубль за метр». Арендатором комплекса зданий Конюшенного ведомства в историческом центре Петербурга стало ООО «БахчаСарай» из Москвы. По условиям аукциона, компания должна в течение не более чем семи лет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. На разработку проекта было отведено не более двух лет.

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