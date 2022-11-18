Санкт-Петербург, 18 ноября 2022, 10:27 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск АО «Футуро» к комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга по признанию несостоявшимися торгов относительно дальнейшего использования исторического комплекса здан й Конюшенного ведомства.
Судебное заседание состоялось в Петербурге 17 ноября. АО «Футуро» подало иск о признании недействительными торгов по Конюшенному ведомству к городскому комитету и московскому ООО «БахчаСарай». АО «Футуро» также требовала признать недействительным заключённый по итогам торгов арендный договор. Иск организации полностью удовлетворили.
Напомним, что ранее Арбитражный суд встал на сторону городского комитета по делу о торгах, апелляционная жалоба Смольного была удовлетворена. Оспорить результаты проведения конкурса намерен и ООО «БИМС».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в конце мая 2022 года были подведены итоги открытого аукциона на право аренды по программе «Рубль за метр». Арендатором комплекса зданий Конюшенного ведомства в историческом центре Петербурга стало ООО «БахчаСарай» из Москвы. По условиям аукциона, компания должна в течение не более чем семи лет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. На разработку проекта было отведено не более двух лет.
Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720–1723 гг. В 1817–1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Центральный объем симметричного здания — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.). Императорское Конюшенное ведомство — уникальный памятник культуры, который в настоящий момент находится в аварийном состоянии и требует принятия срочных мер по реновации.
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