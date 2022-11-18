Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Специалисты рынка труда в Санкт-Петербурге подсчитали, сколько зарабатывают в сезон актеры и аниматоры в роли Деда Мороза и Снегурочки, и выяснили, что прибыльней всего выдавать себя за главного сказочного персонажа Нового года в столице. Об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Дед Мороз и Снегурочка Дубровин Илья © ИА REGNUM

Напомним, 18 ноября празднуется День рождения Деда Мороза. Оказалось, что в этом году количество вакансий на роли сказочных герое в два раза превышает прошлогодний показатель, причем поиск актеров работодатели начали уже в сентябре.

«Артистов на роль Деда Мороза компании ищут на 16% чаще, чем на роль Снегурочки. Средняя заработная плата, которая указана в вакансиях Дедов Морозов, составляет 81 тысячу рублей, а вот Снегурочкам предлагают заметно меньше — 69 тысяч рублей», — рассказали рекрутеры.

Среди требований к новогодним артистам значатся не только релевантный опыт работы, но и доброжелательность, артистичность, любовь к детям, вокальные и танцевальные навыки. Кроме того, Деды Морозы и Снегурочки в Санкт-Петербурге должны знать вселенную Гарри Поттера.

По оценкам экспертов, самые высокооплачиваемые Деды Морозы работают в Москве, за сыгранную роль актеры получают от 45 тыс. рублей до 155 тыс. рублей на руки. На втором месте — Уфа, там средняя заработная плата такого актера колеблется от 60 тыс. до 120 тыс. рублей. Петербург же занимает третье место, в культурной столице аниматор в роли Деда Мороза может рассчитывать на премию от 20 тыс. до 120 тыс. рублей на руки.