Канберра, , 10:29 — REGNUM В Национальной партии Австралии нарастает возмущение по поводу отсутствия торговой сделки с Великобританией, о заключении которой ранее много говорил премьер-министр страны Энтони Альбаниз. Об этом 18 ноября пишет газета The Guardian.

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Кевин Хоган, теневой министр Австралии по вопросам торговли и туризма, очень раздражен тем, что соглашение о свободной торговле между Австралией и Великобританией не будет заключено в этом году.

«Заявление премьер-министра о том, что важная торговая сделка с Великобританией не будет заключена в этом году, является ударом по австралийским экспортерам», — заявил он в парламенте.

Напомним, что заключение торгового соглашения с Великобританией было одним из предвыборных обещаний Энтони Альбаниза.