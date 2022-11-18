Анкара, 18 ноября 2022, 10:19 — REGNUM В Мраморном море сел на мель сухогруз с зерном, следующий из Судана в Стамбул, сообщила 18 ноября служба береговой охраны Турции.
Отмечается, что судно CHARLES благополучно встало на якорь на стоянке Картал при координации центра обслуживания движения судов Стамбула.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сухогруз, шедший из Турции в Румынию под флагом африканской страны Того, сел на мель в румынской части Сулинского канала, соединяющего Черное море и реку Дунай.
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