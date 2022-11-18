Анкара, , 10:19 — REGNUM В Мраморном море сел на мель сухогруз с зерном, следующий из Судана в Стамбул, сообщила 18 ноября служба береговой охраны Турции.

Сухогруз на мели Mil.ru

«Наши буксиры KURTARMA-7 и NAZIM TUR, катер KIYEM-3, команды лоцманов и рыбаков были немедленно направлены на судно к порожнему балкеру CHARLES длиной 186 метров, который сел на мель у острова Рыбачий во время плавания из Судана в Стамбул», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно CHARLES благополучно встало на якорь на стоянке Картал при координации центра обслуживания движения судов Стамбула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сухогруз, шедший из Турции в Румынию под флагом африканской страны Того, сел на мель в румынской части Сулинского канала, соединяющего Черное море и реку Дунай.

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