Баргузинский район, Бурятия, , 10:24 — REGNUM Государственные инспекторы на Байкале сняли на видео брачные игры нерп, которые происходят подо льдом. Ролик был опубликован на странице дирекции «Заповедное Подлеморье» в соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА REGNUM.

«Подлёдный вальс» байкальских нерп. Бурятия Цитата из видео «Заповедного Подлеморья»

«Подлёдный вальс: а вам слабо? Такого вы ещё не видели. Нерпы не только чилят и тюленят, отдыхая на льдинах. В перерывах между кормёжкой и сном они выводят романтичные пируэты», — говорится в сообщении.

Видео было снято с дрона. На кадрах видно, как одна из нерп, по всей видимости, самец, описывает плавные круги вокруг самки. В ролике также есть момент со стычкой самцов за «даму сердца».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ушканьих островах была замечена нерпа необычного золотисто-рыжего окраса. По мнению специалистов, «золотой» она стала из-за частиц железа, которые могут содержаться в донных отложениях или водной растительности.

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