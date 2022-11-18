Канберра, , 10:25 — REGNUM После того, как давняя «двухпартийность в дипломатии и иностранных делах Австралии» стала немного шаткой в ​​​​последние месяцы правления предыдущего премьер-министра Скотта Моррисона (когда он начал сомневаться в приверженности лейбористов национальной безопасности по политическим причинам), все возвращается на круги своя. Об этом 18 ноября написала газета The Guardian.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правящие партии снова находятся на одной волне, когда речь заходит о национальной безопасности и послании, которое они транслируют внешнему миру», — пишет издание.

В качестве одного из примеров журналисты приводят освобождение австралийского профессора Шона Тернелла. Он был освобожден из тюремного заключения на этой неделе, и 18 ноября министр иностранных дел Австралии подтвердила, что сейчас он направляется домой на континент.

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