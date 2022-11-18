Канберра, 18 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. После того, как давняя «двухпартийность в дипломатии и иностранных делах Австралии» стала немного шаткой в ​​​​последние месяцы правления предыдущего премьер-министра Скотта Моррисона (когда он начал сомневаться в приверженности лейбористов национальной безопасности по политическим причинам), все возвращается на круги своя. Об этом 18 ноября написала газета The Guardian.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Правящие партии снова находятся на одной волне, когда речь заходит о национальной безопасности и послании, которое они транслируют внешнему миру», — пишет издание.

В качестве одного из примеров журналисты приводят освобождение австралийского профессора Шона Тернелла. Он был освобожден из тюремного заключения на этой неделе, и 18 ноября министр иностранных дел Австралии подтвердила, что сейчас он направляется домой на континент.