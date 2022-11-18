Самара, , 10:23 — REGNUM 21,6 мм осадков выпало в Самаре во время первого в этом зимнем сезоне снегопада. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что сотрудники дорожных служб работали всю ночь. Они очищали ключевые городские магистрали, подходы и подъезды к больницам, школам, детским садам и другим объектам социальной сферы.

Отмечается, что ночью на уборке улиц было задействовано 116 единиц техники, 81 уборщик территории. Работу ночной смены продлили до 08:00 часов утра.

На уборке территорий в день задействовали 207 единиц техники и 3436 дворников и дорожных рабочих. При этом с 10:00 часов дополнительно было привлечено 120 человек на ручную очистку тротуаров и остановок. Ночью планируются работы по вывозу снега с улиц города.

«Это первые серьезные осадки в Самаре. К ним мы были готовы, прогноз по выпадению осадков был известен заранее», — сообщает пресс-служба.