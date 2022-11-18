Канберра, , 10:20 — REGNUM По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, проблема роста цен на электричество не является уникальной для его страны. Об этом со ссылкой на его пресс-конференцию пишет газета The Guardian.

Электроэнергетика © AKuptsova

«Что ясно из встреч здесь [на саммите АТЭС в Бангкоке], так это то, что масштабы принимают форму глобальной проблемы. Речь идет не о действиях какой-либо одной нации. Это давление возникло из-за мировых цен», — сказал Альбаниз.

«Одна из вещей, которая поражает меня в дискуссиях, будь то с канцлером Германии [Олафом] Шольцем, президентом Франции [Эммануэлем] Макроном или Педро Санчесом из Испании, это то, что Западная Европа — при решении этих проблем — понимает, что ей нужно быть более самостоятельной; что им самим нужно производить больше энергии. И это часть того, чем мы занимаемся у себя в Австралии», — добавил премьер-министр страны.