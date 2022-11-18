Ватикан, , 10:16 — REGNUM Всё «возможное для посредничества и прекращения» конфликта на территории б. УССР готов сделать Ватикан. Об этом 18 ноября заявил папа Римский Франциск в интервью газете La Stampa.

Папа Франциск Casa Rosada

По словам понтифика, Ватикан постоянно следит за развитием ситуации на территории б. УССР, а его государственный секретариат рассматривает все гипотезы и ценит все возможности для реального прекращения огня и переговоров.

При этом папа Римский указал, что Ватикан пытаются развивать «сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений».

Также он уточнил, что руководство католической церкви сохраняет приверженность гуманитарной поддержке жителей территории б. УССР, и делает всё для оказания помощи пленным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в митинге, который состоялся около здания Чешского телевидения в Праге, участвовало порядка пяти тыс. человек, выступавших против одностороннего прокиевского показа военного конфликта на территории бывш. УССР.