Канберра, 18 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Джон Кехо, работающий экономическим редактором в газете Australian Financial Review, выразил редкий оптимизм в отношении экономики Австралии. Его прогноз прозвучал в эфире телеканала Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«У нас хорошие новости. Уровень безработицы самый низкий за 48 лет, всего 3,4% … В октябре было создано более 32 000 рабочих мест, увеличилось количество рабочих часов. Это хорошая новость для молодежи и выпускников университетов», — сказал Кехо.

Эксперт также добавил, что заработная плата росла самыми быстрыми темпами за девять лет, увеличившись на 3,5%.

«Если вы работаете в частном секторе и имеете право на бонусы, комиссионные и тому подобное, зарплаты растут более чем на четыре процента … Это то, чему учит нас экономика: если уровень безработицы снижается, начальникам приходится более жестко конкурировать за удержание и привлечение персонала, а заработная плата увеличивается», — объяснил Кехо.