Иркутск, 18 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Иркутская область присоединились к Всероссийской молодёжной акции «Фронтовая открытка». Нет сомнений, что открытки от земляков поднимут настроение ребятам, а для кого-то может станут добрым талисманом, — пояснил в своем телеграм-канале 18 ноября губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По его словам, сейчас для ребят, «которые находятся в зоне спецоперации, добрые весточки с родины — повод вспомнить о доме, о том что их здесь ждут. Особенно перед Новым Годом».

Одними из первых открытки с теплыми словами, новогодними поздравлениями и пожеланиями сделали для военнослужащих ученики школы №53.

«Как раз сейчас они несут вахту на Посту №1. Уверен, эти ребята хорошо понимают, какая ответственность сейчас лежит на наших бойцах. Так что их послания будут наполнены особым смыслом», — подчеркнул глава региона.

Несмотря на то, что акция молодёжная, отправить открытку может любой желающий. Их можно принести в военкомат по месту жительства или в школу, откуда они также будут централизованно переданы в военкоматы. Уже оттуда поздравления перешлют военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре школьники Иркутской области отправили бойцам больше двух тысяч посланий.

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