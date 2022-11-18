Тампа, США, 18 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Nhl.com Никита Кучеров

В составе «Тампы» дубль оформил российский форвард Никита Кучеров, ещё по шайбе забросили Стивен Стэмкос и Филипп Майерс. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал две результативные передачи.

В составе «Калгари» точным броском отметился нападающий Элиас Линдхольм.

На сегодняшний день «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 21 очко. «Калгари» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 16 очками.