Херсон, 18 ноября 2022, 10:12 — REGNUM Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе. Об этом сообщил в тг-канале 18 ноября её супруг Павел Губарев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Павел Губарев сообщил об исчезновении супруги — по его словам, она с предыдущего дня не выходила на связь. Чуть позже стало известно о её задержании правоохранительными органами в рамках уголовного дела. Однако официального подтверждения данной информации так и не поступало.
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