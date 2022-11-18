Уфа, 18 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На промышленной площадке автотранспортного цеха ООО «Башкирская медь» началось строительство здания гаража на 10 грузовых автомобилей с административно-бытовыми и производственными помещениями для стоянки, ремонта и технического обслуживания грузовых автомашин и спецтехники. В настоящее время идет монтаж металлоконструкций здания.

Фото: ugmk.com

В новом гараже будут оборудованы парковочные места для грузовой техники, а также ремонтные боксы со смотровыми ямами. Зона ремонта автомобилей рассчитана на четыре машиноместа. В боксах будут установлены две 10-тонные кран-балки. На первом этаже планируется оборудовать слесарную, аккумуляторную, комнату хранения электролита, кладовую инструментов и расходных материалов. В административно-бытовой зоне будут: вестибюль, гардеробные, душевые, кладовая, санузлы, тепловой узел и электрощитовая. На втором этаже расположатся комната раскомандировки, комната приема пищи, несколько кабинетов и вентиляторная.

Стены и кровля из сэндвич-панелей с утеплителем обеспечат сохранность тепла на уровне +18 — +20 градусов. Отопление запланировано от существующих тепловых сетей. Система вентиляции приточно-вытяжная с автоматическим управлением. Общая площадь здания гаража составляет 1450 квадратных метров.

«Парк грузовой техники в «Башмеди» насчитывает свыше 60 машин, а на промплощадке АТЦ сейчас имеется всего один неотапливаемый ангар на 5-6 машин. В нем смотровая яма и отделение для шиномонтажа. Грузоподъемных механизмов в ангаре нет, поэтому ремонтные работы по демонтажу крупных узлов и агрегатов, например, двигателей и коробок, приходится выполнять на улице с привлечением автокранов. Строительство нового гаража позволит нам решить множество проблем: персонал будет трудиться в более комфортных условиях, сократится время простоя транспорта на ремонте, отпадет необходимость отвлекать автокраны для ремонта машин», — говорит начальник автотранспортного цеха Ильсур Сабитов.