Москва, 18 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Вице-премьеры России и Кубы Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас обсудили проекты в сфере энергетики.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Сегодня на заседании межправительственной комиссии мы обсудили взаимодействие России и Кубы в различных областях. Одна из ключевых сфер двустороннего сотрудничества — это энергетика», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он также добавил, что совместные проекты, такие как повышение нефтеотдачи на месторождении «Бока де Харуко», помогут снизить зависимость Кубы от импорта нефти и нефтепродуктов.