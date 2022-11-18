Владимир, 18 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Около 130 мобилизованных из Владимирской области вернули в тыл с передовой. Об этом в своём тг-канале вечером 17 ноября сообщил губернатор Александр Авдеев.

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Речь идёт о 346-м полку, ситуацию с которым глава региона обсудил в Министерстве обороны России. По словам главы региона, в Минобороны РФ подтвердили, что «недопустимо было направлять неподготовленных мобилизованных сразу в тяжёлые боевые условия».

«В настоящее время около 130 человек, отошедших с позиций и сложивших оружие, размещены в населённых пунктах в тыловой зоне, обеспечены трёхразовым питанием и обмундированием, нормальными условиями проживания, соответствующими обстановке. Проходят адаптацию. По её завершении будут направлены на 2-3 линии обороны», — написал губернатор.

Как уточняет корреспондент ИА REGNUM, на тяжёлые условия военных в социальных сетях обратили внимание их родственники. Затем поступила информация, что несколько человек попали под обстрел в ЛНР, они пришли к командованию и объяснили, что не прошли должную подготовку и не оснащены всем необходимым.