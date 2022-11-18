Уфа, , 10:08 — REGNUM Председателем башкирской республиканской коллегии адвокатов избран Денис Юмадилов. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба адвокатской палаты Башкирии.

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Соответствующее решение принял президиум Башкирской республиканской коллегии адвокатов.

Отмечается, что на протяжении девяти лет Юмадилов занимал должность заместителя председателя президиума этой коллегии адвокатов.

Сообщается, что ранее он занимал должность председателя комиссии молодежной общественной палаты при госсобрании Башкирии, председателя совета молодых юристов Башкирского отделения «Ассоциации юристов России», председателя комиссии общественной палаты Башкирии, помощника члена Совета Федерации и депутата Госдумы Федерального Собрания России.