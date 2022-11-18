Донецк, , 10:06 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка. Об этом 18 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 09:27 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на единый номер по вопросам частичной мобилизации в Якутии всё чаще поступают обращения от военнослужащих по обеспечению денежным довольствием.