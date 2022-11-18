Москва, 18 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Пакет проектов постановлений об объявлении амнистии водителям из числа участников специальной военной операции, нарушивших Правила дорожного движения (ПДД) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

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Предлагается объявить амнистию для нарушителей так называемой «автомобильной» главы КоАП — за исключением административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8 и 12.26 КоАП.

В ст. 12.8 КоАП установлены санкции за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», а в ст.12.26 — за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Инициатива затронет 318 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации.

В случае принятия пакета постановлений они вступают в силу со дня официального опубликования и подлежат исполнению в течение шести месяцев. Постановления о штрафах, арестах и начатые производства в отношении мобилизованных прекращаются.

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции России к ведению Государственной думы относится объявление амнистии.