Хельсинки, , 11:17 — REGNUM Финляндией на строительство заграждения на границе с Россией зарезервировано 139 млн евро. Строительство начнётся в 2023 году. Об этом сообщает Nord News.

Забор Pxhere.com

В 2022 году уже было выделено финансирование на испытательный участок пограничного заграждения.

Ранее парламент Финляндии постановил, что вдоль границы с Россией необходимо построить забор общей протяженностью до 260 километров.

«Забор строится в изменившейся ситуации с безопасностью, которая, похоже, не вернётся к нормальной жизни в течение десятилетий», — заявил министр внутренних дел страны Криста Микконен.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Финляндии планирует выделить 6 млн евро на строительство «тестового варианта» забора на границе с Россией.

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