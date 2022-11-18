Геническ, Херсонская область, , 10:06 — REGNUM Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе. Об этом сообщил её супруг военнослужащий Павел Губарев.

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«Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», — написал он в личном телеграм-канале.

Губарев уточнил, что по договорённости со следствием не может разглашаться суть дела, однако предупредил, что если будет предпринята попытка дискредитации его фамилии, то он расскажет всё, как есть.

«Без страха перед вышитыми золотом погонами», — уточнил участник спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о задержании Екатерины Губаревой правоохранительными органами по делу об экономическом преступлении.