Тбилиси, , 10:07 — REGNUM Руководство правящей партии «Грузинская мечта» создаёт из США образ врага, а из России — образ гаранта экономического благополучия. Об этом 18 ноября заявил журналистам депутат парламента республики Паата Манджгаладзе.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Его возмутило, что представители властей резко отреагировали на критику Госдепа США во время прошедшего накануне заседания американского Сената. По мнению депутата, грузинские власти мешают прозападному курсу.

«Грузинская мечта» ругает Европу и демонизирует Америку, оставляя нам только один выбор в виде России», — заявил Манджгаладзе.

Он заявил, что власти должны делать обратное и выставлять Россию «врагом». Депутат считает «антигрузинскими силами» тех, кто выступает с антиамериканскими заявлениями.

Напомним, ранее помощник госсекретаря США по европейским делам Карен Донфрид заявила, что в Грузии при действующей власти произошёл «откат от демократии». Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на это заявил, что такая критика является «несправедливой», а потому не будет воспринята.

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