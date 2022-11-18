Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (19-20 ноября) зима разгуляется. Ожидаются сильные снегопады, передают 18 ноября «Метеоновости».

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

За субботу и воскресенье сугробы подрастут на 5-7 см, местами до 10 см. Со Скандинавии подует резкий северный, северо-восточный ветер с метелями и понизит температуру до — 10.

Днём 19 ноября при северном ветре силой 5-10 м/с со снегом, атмосферное давление станет расти. Мороз ослабнет до — 4… -8 °С. Характер погоды 20 ноября существенно не изменится.

Как сообщало, в Москве и Подмосковье в начале следующей недели (21-22 ноября) ожидается потепление до + 3 °С.

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