18 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Владимир Бадмаев, , 10:55 — REGNUM Спустя восемь лет суд в Гааге назначил «виновных» в катастрофе авиалайнера Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Ими стали двое граждан России и один житель б. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Крушение самолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако вместо удовлетворения фактом восторжествовавшей вроде бы справедливости решение суда вызвало в европейских странах недоумение и скептицизм.

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В итальянском сегменте соцсетей, в частности, многие пользователи указывают на то, что приговор был объявлен буквально сразу после инцидента в Польше.

«Странно, что вы эту историю подняли сразу после падения ракет ВСУ в Польше. А в 2014 году «Бук» ещё находился на вооружении у ВСУ. Сколько раз русские просили вас провести открытое расследование?» — возмущается Маддалена К.

«24 часа потребовалось, чтобы определить ракету в Польше. А здесь вы годами проводили расследование, результаты которого сообщили сразу после инцидента с киевскими ракетами. Ну, пожалуйста!» — прокомментировал Микеле М.

«Конечно, если они не могут обвинить в этом русских, то виноватыми должны быть «пророссийские». Пропагандистская война продолжается», — констатировал Марко Г.

«Лучше бы эти «судьи» выращивали тюльпаны. Ведь ранее они констатировали, что ракета была запущена из Донбасса, который в 2014 году был [территорией б. УССР]. Следовательно, за сбитие самолёта ответственны киевские власти», — считает Марио М.

Комментаторы отмечают, что в рамках пропагандистской кампании против России русских будут назначать виновными в любом случае. Даже если это дела давно минувших дней.

«По-моему, удар по башням-близнецам нанесли тоже русские, они же потопили «Титаник», землетрясение в Ирпинии, а также цунами в Индонезии спровоцировали тоже русские», — издевается Пуччио П.

«Да, башни-близнецы уничтожили пророссийские боевики. А знаете, почему в Ираке не нашли химическое оружие? Потому что его забрали русские… А глобальное потепление? Тоже русские!» — продолжил Сильвано М.

«Русские будут виноваты в любом случае, даже если они ни при чём», — вставил Джанкарло Марко К.

«Появился новый класс ракет… пророссийские ракеты», — иронизирует Адельмо С.

Международный уголовный суд в Гааге (сс) Hypergio

Ряд пользователей в связи с этим вспоминают катастрофу самолёта DC-9 над Тирренским морем в 1980 году, недалеко от острова Устика, в которой погиб 81 человек. Предположительно, лайнер был сбит американским истребителем, однако длительное расследование закончилось ничем — спустя 30 лет правительство Италии отказалось от публикации отчёта по делу.

«Бывают и похуже ситуации. В Италии многие всю жизнь ожидали завершения расследования по делу Устики. Но так как в этом замешаны американцы, правды никто и никогда не расскажет», — заметил Массимо Л.

«Молодцы, а теперь, может, вы нам наконец скажете, кто сбил самолёт DC-9 в Устике?» — спросил Никола К.

«Решение Гааги столь же надёжное, как деньги в «Монополии», — заключил Джорджо В.

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