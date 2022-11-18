Донецк, 18 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Студенты Донецкой Народной Республики должны вернуться к учёбе, особенно это важно в условиях кадрового дефицита специалистов. Об этом 18 ноября сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя решение президента России Владимира Путина о демобилизации студентов Донбасса.

Mid-dnr.su Наталья Никонорова

«Решение не просто правильное, но и справедливое. Справедливое с той точки зрения, что мы теперь — субъект Российской Федерации, и все студенты должны обладать равными правами и возможностями РФ. Это во-первых. А во-вторых, студенты должны в первую очередь учиться. Они должны обладать теми специальными знаниями и навыками, которые в дальнейшем будут применяться для восстановления и для развития страны. У нас и так есть определённый кадровый голод в специалистах. И, конечно, наши студенты должны получать необходимое образование на данный момент», — сказала Наталья Никонорова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, дал президент России Владимир Путин.

Особые слова благодарности президенту России за решение о демобилизации студентов Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) ранее адресовал врио главы ДНР Денис Пушилин.

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