Воронеж, 18 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Воронежа» останется закрытым для приёма и отправки рейсов до 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

В список закрытых аэропортов, помимо воронежского, входят воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов для аэропортов юга и центра России ввели с 24 февраля.