Сент-Пол, США, , 09:59 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Евгений Малкин Michael Miller

В составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Сидни Кросби, ещё по шайбе забросили защитник Крис Летанг и нападающие Райан Пилинг, Брок Макгинн и Джейк Гюнцель. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Йоэль Эрикссон Эк, сделавший дубль, Брэндон Дюхайм и Мэтт Дамба. На счету Кирилла Капризова один голевой пас.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 17 очков. «Миннесота» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 16 очками.

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