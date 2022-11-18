Бангкок, 18 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В ходе открытия встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в центре Бангкока у Монумента демократии проходит протестная акция. Об этом 18 ноября сообщает агентство Reuters.

Robert Bonet Протест

Уточняется, что манифестанты требуют отставки правительства страны и выступают против проведения форума АТЭС.

Также указывается, что правоохранители в ходе разгона протестующих применили резиновые пули.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября стало известно, что работники крупнейшего в Молдавии хлебокомбината Franzeluta вышли на акцию протеста в Кишинёве, опасаясь банкротства предприятия.