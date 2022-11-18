Красноярск, , 09:58 — REGNUM У России всё нормально с точки зрения высоких технологий в сфере вооружения, идёт системная постоянная работа по демилитаризации территории б. УССР. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 ноября сообщил политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эксперт прокомментировал информацию о том, что РФ наносит удары по инфраструктуре, имеющей отношение к военному потенциалу Киева: «Сейчас это очень важное направление активности Вооружённых сил России — именно систематические постоянные удары по инфраструктуре. Несмотря на самые визгливые пропагандистские крики киевских чиновников о том, что у России то якобы ракеты заканчиваются, то что ещё что-то происходит, у нас всё нормально с точки зрения высоких технологий в сфере вооружения, идёт системная постоянная работа по демилитаризации территории б. УССР, что внушает уверенность».

По словам Павла Клачкова, очень важно то, что удары наносятся именно по инфраструктуре.

«Это позволяет бороться с поставками западных вооружений, ограничивать мобильность ВСУ, которые постоянно пытаются наносить удары. Поэтому стратегию наших военных я считаю достаточно эффективной. Она даёт накопительный эффект и позволяет населению территории б. УССР постепенно очухаться от этого националистического угара. Постепенно они поймут, что та власть, которая втянула их в конфликт с Россией, — плохая власть», — резюмировал эксперт.

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