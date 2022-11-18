Красноярск, 18 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. У России всё нормально с точки зрения высоких технологий в сфере вооружения, идёт системная постоянная работа по демилитаризации территории б. УССР. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 ноября сообщил политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Эксперт прокомментировал информацию о том, что РФ наносит удары по инфраструктуре, имеющей отношение к военному потенциалу Киева: «Сейчас это очень важное направление активности Вооружённых сил России — именно систематические постоянные удары по инфраструктуре. Несмотря на самые визгливые пропагандистские крики киевских чиновников о том, что у России то якобы ракеты заканчиваются, то что ещё что-то происходит, у нас всё нормально с точки зрения высоких технологий в сфере вооружения, идёт системная постоянная работа по демилитаризации территории б. УССР, что внушает уверенность».

По словам Павла Клачкова, очень важно то, что удары наносятся именно по инфраструктуре.

«Это позволяет бороться с поставками западных вооружений, ограничивать мобильность ВСУ, которые постоянно пытаются наносить удары. Поэтому стратегию наших военных я считаю достаточно эффективной. Она даёт накопительный эффект и позволяет населению территории б. УССР постепенно очухаться от этого националистического угара. Постепенно они поймут, что та власть, которая втянула их в конфликт с Россией, — плохая власть», — резюмировал эксперт.

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