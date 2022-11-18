18 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 10:40 — REGNUM Визит директора ЦРУ Уильяма Бернса в Варшаву после его переговоров в Анкаре с директором СВР Сергеем Нарышкиным и посещение Киева обрисовал региональный субъектный «треугольник» Турция — Россия — Польша, находящийся сегодня под пристальным вниманием Вашингтона. Как и в предыдущие разы, информации о подробностях переговоров Бернса в польской столице, где он провел встречу с президентом страны Анджеем Дудой, главой МВД и координатором спецслужб Мариушем Каминьским, практически нет. Бюро национальной безопасности (BBN) при президенте Польши сообщает лишь, что «разговор касался общей ситуации в сфере безопасности, был затронут контекст последних событий» и «сегодня предстоит большая работа по линии Польша — США». Что касается Каминьского, то он в числе тем назвал «российскую агрессию» в б. УССР и «эскалацию событий» в связи с трагедией в Люблинском воеводстве, где зенитные ракеты киевского режима убили двух поляков. Некоторые польские эксперты в связи с сообщением BBN задались вопросом, почему с Бернсом встретился Дуда, в то время как, по их мнению, уровень контактов директора ЦРУ — это глава Агентства внешней разведки Польши. Но следует сказать, что Бернс является не просто «каким-то» разведчиком.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последний год администрация Байдена несколько раз отправляла его на переговоры с русскими, используя ветерана дипломатии и бывшего посла США в России в качестве ключевого посредника на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой», — передает CNN, добавляя, что «Байден во многом опирается на Бернса, опытного дипломата с большим опытом работы в России, как на «тихого посланника» в продолжающемся конфликте». В свою очередь, ВВС подчеркивает, что «одна из ролей директоров разведки — тайно встречаться с партнерами и вести переговоры», и глава ЦРУ «сыграл в этом ключевую роль с Россией». Британский портал также обращает внимание на то, что «неизвестно», о чем Бернс и Нарышкин говорили в Анкаре, но «эта встреча происходила в важный момент» военного конфликта на территории б. УССР. Наконец, польский проправительственный портал wPolityce замечает, что «бывшего американского посла в Москве считают прагматичным политиком, хорошо общающимся с представителями российской элиты», и это в контексте его переговоров с Нарышкиным, «скорее всего, свидетельствует о том, что круг обсуждаемых тем» был широким.

Если исходить из намеков западных изданий, то получается, что директор ЦРУ привез некое послание из Вашингтона, которое содержит предложения по деэскалации конфликта и, возможно, намечает некие контуры его урегулирования. Для Польши это важно потому, что «контекст последних событий» стал затрагивать ее напрямую. «Наибольшая война в современной Европе продолжается уже почти десять месяцев, — пишет шеф иностранного отдела газеты Rzeczpospolita Ежи Хащиньский. — Поддержка [б. УССР] западными обществами, очевидно, уже достигла своего апогея и начинает снижаться. В этот момент ракета упала на востоке Польши, убив двух человек и вселив страх в сердца миллионов, а [киевские] политики во главе с президентом Владимиром Зеленским решили подорвать доверие к своим союзникам и, возможно, даже попытаться втянуть их в прямой конфликт с Россией». Судя по ранее предпринятым контактам по линии Байден — Дуда, консультациям в НАТО и с американскими представителями, Вашингтон «успокаивает» Варшаву и настоятельно рекомендует ей осуществлять системную политику, не подыгрывая киевскому режиму.

Уильям Бернс (сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

Потому что этот вопрос носит для Польши ключевой характер, о чем ей напоминают также ее соседи, бывшие до недавнего времени «лучшими друзьями» польской правящей коалиции. Так, по мнению заместителя председателя Комитета национальной памяти Венгрии Арона Мате, высказанному им на страницах журнала Do Rzeczy, «в случае «победы» киевского режима Варшава получит страну, чья «глубоко укоренившаяся в национальном сознании антипольскость» может вспыхнуть в любой момент. Страну, «которая не будет иметь ни малейшего намерения уступать полякам ведущую роль в Междуморье». И далее: «Если Польша сегодня решит пойти на эскалацию конфликта с Россией при поощрении и поддержке нынешнего постзападного глобального либерального режима, за это придется заплатить. А именно: повышенной уязвимостью, экономическим упадком, сокращением возможностей для маневра. Польша может поплатиться за вмешательство в дела [б. УССР] своей независимостью». Такие суждения сегодня присущи и самим полякам. Но пока Варшава ориентируется на Вашингтон. Сможет ли Польша выйти за рамки, очерченные американцами, решится ли на это и если да, то куда, покажет время.