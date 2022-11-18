* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 18 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер маулави Хумаюн, глава уезда Анаба, был заключён в тюрьму разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Falkenpost Тюрьма

Достоверные источники уточнили, что маулави Хумаюн уже два дня находится в тюрьме разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам собеседников издания, он был арестован по обвинению в хищении помощи, предоставленной гуманитарными организациями, в частности ООН, и продаже оружия, принадлежащего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники добавляют, что маулави Хумаюн является жителем провинции Кундуз и преследовал местных жителей в Панджшере за хранение ими оружия.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев по этому вопросу.

Ранее разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере арестовала и посадила в тюрьму нескольких местных представителей этой группировки.