Кемерово, , 10:10 — REGNUM В Кемеровской области завершено комплектование рюкзаков для мобилизованных и добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщается в телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилёва.

Содержимое тактического рюкзака для кузбасских бойцов t. me/tsivilev_live

Содержимое тактического рюкзака для кузбасских бойцов t. me/tsivilev_live

По официальным данным, в тактический рюкзак входят: очки со сменными стеклами, перчатки, наколенники и налокотники, медицинская сумка, балаклава, фляжка, термос с кружкой, котелок, поясная сумка, пояс, разгрузка.

Содержимое тактического рюкзака для кузбасских бойцов t. me/tsivilev_live

Содержимое тактического рюкзака для кузбасских бойцов t. me/tsivilev_live

Отмечается, что этот рюкзак дополнит оснащение, которое военнослужащие получают перед отправкой в учебные пункты.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Омской области состоялась очередная отправка мобилизованных в зону специальной военной операции.

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