Париж, 18 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона присоединиться к «растущему консенсусу» вокруг ситуации на территории бывш. УССР, передает BFM TV.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

«Приоритетом номер один для Франции является содействие миру и попытка оказать глобальное давление на Россию», — заявил Эммануэль Макрон в пятницу, 18 ноября.

В ходе саммита лидеров АТЭС президент Франции призвал страны Азии и Тихого океана присоединиться к «растущему консенсусу» по конфликту.

«Мы не верим в гегемонию, конфронтацию. Мы верим в стабильность, мы верим в инновации», — также заявил глава французского государства на саммите в Таиланде.

Таким образом, президент Франции намерен «очень тесно сотрудничать с Китаем, Индией, всем регионом, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой, чтобы создать растущий консенсус».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение Франции о сотрудничестве в области подводных лодок с Австралией остается «на столе».

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