Копенгаген, , 09:51 — REGNUM Глава киевского режима Зеленский обвинил Россию в падении ракеты в Польше из-за того, что боится лишиться поддержки западных стран. Такое мнение 18 ноября высказал преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стоун в беседе с телеканалом TV2.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

По словам военного эксперта, такими своими заявлениями глава режима Киева «поставил на карту мировое доверие».

«Наверное, в будущем к заявлениям [Зеленского] следует подходить осмотрительнее — по крайней мере, до тех пор, пока не будут установлены факты. Я считаю, что на сей раз Запад все сделал правильно», — сказал он.

Также Стоун отметил, что, по его мнению, Киев опасается свертывания странами Запада его поддержки и лишения его помощи, а потому разыграть «слабую карту» с обвинениями России в падении ракеты в Польше Зеленский решился из-за «страха лишиться политической и материальной поддержки» Запада.

«Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов, он пытается не дать ход истории, которая может лишить [Киев] поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности», — уточнил он, добавив, что западные страны, по его мнению, рано или поздно разберутся в заявлениях главы киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что США в настоящее время не собираются менять расстановку американских вооруженных сил в Польше на фоне происшествия с падением ракеты на польской территории.