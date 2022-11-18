* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 18 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Силы Фронта сопротивления Афганистана нанесли ракетный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Обстрелу был подвергнут дом покойного лидера Северного альянса маршала Мохаммада Касима Фахима в уезде Хесса Аввал, который в настоящее время используется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве военной базы.

Согласно источникам, силы Фронта сопротивления сначала обстреляли дом маршала Фахима реактивными снарядами, а затем в течение нескольких часов вели бой с радикалами с использованием лёгкого и тяжёлого оружия.

Собеседники издания добавляют, что после этого нападения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили и заключили в тюрьму несколько мирных жителей.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Следует отметить, что боестолкновение произошло после нескольких дней перерыва в боях.