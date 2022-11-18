Анкара, , 09:50 — REGNUM Первые данные о падении ракеты в Польше говорят о том, что это был несчастный случай. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу

По мнению дипломата, именно несчастный случай стал причиной происшествия в Пшеводуве. При Чавушоглу подчеркнул, что трактор на польской ферме уничтожила ракета, которую выпустили формирования киевского режима.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что инцидент в Польше мог произойти из-за допущенной технической ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, США потребовали от стран ЕС избегать категоричных суждений, комментируя инцидент в Польше.