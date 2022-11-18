Москва, , 09:49 — REGNUM Предлагаемая Минфином модификация пенсионной системы — это очередная попытка переложить заботу о пенсиях на граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это очередная попытка финансистов кабмина переложить заботу о пенсиях на граждан. Сколько уже было таких задумок — ИПК, ГПП, теперь ИИС. На какие только три буквы ни пытаются направить накопления россиян», — заявил Миронов.

По его убеждению, люди не будут вкладываться в очередной пенсионный обман.

«Во-первых, большинству граждан нечего вкладывать в будущее, им бы настоящее пережить, но Минфин традиционно не обращает большого внимания на снижение реальных доходов. Во-вторых, у людей нет доверия к пенсионной системе на фоне бесконечных реформ. Их накопительные пенсии заморожены государством с 2014 года, и, по проекту бюджета Минфина, заморозка продолжится в следующие три года», — отметил парламентарий.

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Минфин планирует до конца года внести в правительство законопроект о реформе накопительных пенсий. Новым инструментом стимулирования накоплений должна стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Ранее стало известно, что в основе реформы — принцип добровольности и налоговые льготы. Предполагается также передача гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г., а это порядка 4 трлн рублей, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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