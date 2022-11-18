Москва, 18 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Предлагаемая Минфином модификация пенсионной системы — это очередная попытка переложить заботу о пенсиях на граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это очередная попытка финансистов кабмина переложить заботу о пенсиях на граждан. Сколько уже было таких задумок — ИПК, ГПП, теперь ИИС. На какие только три буквы ни пытаются направить накопления россиян», — заявил Миронов.

По его убеждению, люди не будут вкладываться в очередной пенсионный обман.

«Во-первых, большинству граждан нечего вкладывать в будущее, им бы настоящее пережить, но Минфин традиционно не обращает большого внимания на снижение реальных доходов. Во-вторых, у людей нет доверия к пенсионной системе на фоне бесконечных реформ. Их накопительные пенсии заморожены государством с 2014 года, и, по проекту бюджета Минфина, заморозка продолжится в следующие три года», — отметил парламентарий.

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Минфин планирует до конца года внести в правительство законопроект о реформе накопительных пенсий. Новым инструментом стимулирования накоплений должна стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Ранее стало известно, что в основе реформы — принцип добровольности и налоговые льготы. Предполагается также передача гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 г., а это порядка 4 трлн рублей, говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.